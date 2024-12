Ministro do Interior da Coreia do Sul pede demissão

O ministro do Interior da Coreia do Sul, Lee Sang-min, apresentou o pedido de demissão neste domingo (8), após a declaração fracassada da lei marcial que provocou uma profunda crise política no país, informou a imprensa.

O principal partido da oposição anunciou que fará uma nova tentativa de aprovar o impeachment do presidente no dia 14 de dezembro, após o fracasso de uma moção de destituição submetida à votação no sábado (7) no Parlamento.

"Yoon (...) deve renunciar de maneira imediata ou ser acusado sem demora", declarou o líder do Partido Democrata, Lee Jae-Myung, à imprensa neste domingo.

"Em 14 de dezembro, o Partido Democrata acusará Yoon, em nome do povo", acrescentou.