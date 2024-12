Líder dos rebeldes afirma que 'Síria foi purificada' após a queda de Assad

Ao entrar na emblemática mesquita localizada na cidade velha de Damasco, o líder do grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS) foi recebido por uma multidão que gritava "Allah Akbar" (Deus é o maior), de acordo com vídeos que circulam na mídia.

"Hoje a Síria está purificada", acrescentou em um vídeo publicado no Telegram pelos rebeldes, que lançaram uma fulminante ofensiva a partir da província de Idlib, no noroeste do país, em 27 de novembro, que terminou com a fuga de Assad.

"Esta vitória foi possível pela graça divina, pelo sangue dos mártires (...) e pelo sofrimento daqueles que languideceram nas prisões", disse.

Sob o poder de Assad, a Síria foi "entregue à ganância iraniana", ao "sectarismo e à corrupção", afirmou, referindo-se ao apoio do Irã e do movimento libanês Hezbollah ao governo de Assad.