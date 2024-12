Ex-presidente Mahama vence eleições presidenciais de Gana

O ex-presidente de Gana John Mahama venceu as eleições de sábado (7), nas quais os eleitores parecem ter optado por punir o atual governo, reconheceu neste domingo (8) o candidato governista, antes da publicação dos resultados oficiais.

No sábado, Gana celebrou eleições legislativas e presidenciais, estas últimas com dois candidatos na disputa pelo cargo de chefe de Estado: o atual vice-presidente Muhamadu Bawumia, do Novo Partido Patriótico (NPP), e John Mahama, do opositor Congresso Nacional Democrático (NDC), que presidiu Gana de 2012 a 2017.