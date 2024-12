Catedral de Notre-Dame tem primeira missa cinco anos depois do incêndio

A restaurada Catedral de Notre-Dame de Paris celebrou sua primeira missa diante de uma plateia de líderes políticos e religiosos neste domingo (8), um dia após sua reabertura oficial e cinco anos depois do incêndio devastador que chocou o mundo.

A missa, que incluiu a bênção da água, a consagração do altar, leituras bíblicas, a colocação das relíquias, a bênção do tabernáculo e o rito da paz, durou mais de duas horas.

Como no dia anterior, vários chefes de Estado estiveram presentes neste domingo, incluindo o presidente francês, Emmanuel Macron.

Macron, que fez um discurso dentro da catedral no sábado, não comungou, respeitando a separação entre Igreja e Estado na França.

- "Hoje é para nós” -

Após a reabertura da igreja no sábado, um número menor de pessoas compareceu no domingo para assistir à missa nos telões instalados diante do monumento.