Athletic vence Villarreal e emenda 4ª vitória seguida no Espanhol

O Athletic Bilbao emendou sua quarta vitória seguida no Campeonato Espanhol, ao bater o Villarreal por 2 a 0 neste domingo (8), pela 16ª rodada.

Com o resultado, Athletic chega a 11 jogos seguidos sem perder, entre todas as competições, e sobe para a quarta posição na tabela da LaLiga com os mesmos pontos do Atlético de Madrid (3º), que entra em campo ainda neste domingo, contra o Sevilla.