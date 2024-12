Tempestade Darragh atinge Reino Unido causando cortes de energia e cancelamento de trens

Dezenas de milhares de pessoas em todo o Reino Unido ficaram sem energia elétrica neste sábado (7), depois que a tempestade Darragh atingiu o país com ventos fortes, causando transtornos às viagens pré-natalinas.

O Met Office do Reino Unido emitiu um raro alerta vermelho para ventos fortes, que permaneceu em vigor durante a madrugada de sábado, cobrindo partes do País de Gales e do sudoeste da Inglaterra.