Sem brilho, Barcelona apenas empata com o Betis no Campeonato Espanhol

O Barcelona (1º) ficou no empate em 2 a 2 com o Betis neste sábado (7), graças ao goleiro Iñaki Peña e a inspiração de Lamine Yamal, em jogo pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol.

No entanto, o time merengue tem um jogo atrasado a fazer, contra o Valencia, que será disputado no início de janeiro.

Com um futebol sem brilho, o Barcelona abriu o placar no primeiro tempo com Robert Lewandowski (39'), artilheiro do campeonato com 16 gols.

Mas o Betis, que jogava em casa, empatou com o argentino Giovanni Lo Celso cobrando pênalti (68'), em uma jogada que rendeu cartão amarelo para Frenkie De Jong, que cometeu falta sobre Vitor Roque na área, e cartão vermelho para o técnico 'blaugrana', Hansi Flick, por reclamação.

Na reta final, Ferran Torres (82') fez o segundo do Barcelona em grande jogada de Yamal, mas Assane Diao empatou novamente a partida nos acréscimos (90'+4).