Seis morrem em bombardeio israelense no sul do Líbano, diz governo libanês

Seis pessoas foram mortas neste sábado (7) em bombardeios israelenses no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês, dez dias após a entrada em vigor de uma frágil trégua entre Israel e o movimento islamista Hezbollah do Líbano.

“O ataque aéreo do inimigo israelense na cidade de Beit Lif matou cinco pessoas e feriu outras cinco”, disse o ministério, acrescentando que outra pessoa foi morta em um ataque de drone em Deir Serian.