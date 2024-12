Rebeldes cercam 3ª maior cidade da Síria e seguem avanço para Damasco

Após dominarem várias regiões do norte da Síria, os rebeldes cercaram Homs nesta sexta-feira, 6, terceira maior cidade do país, local estratégico para o controle da principal rodovia que leva à capital, Damasco, ameaçando o ditador Bashar Assad. O objetivo da ofensiva é derrubar o regime, afirmou o líder dos insurgentes, Abu Mohamed al-Jawlani, em entrevista à TV CNN. "O objetivo continua sendo derrubar este regime", disse.

"A batalha de Homs é a mãe de todas as batalhas e decidirá quem governará a Síria", disse Rami Abdurrahman, chefe do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), organização com sede em Londres, que monitora a guerra civil.

O avanço rápido dos rebeldes não encontrou muita resistência das forças oficiais de Assad. O Exército sírio não se pronunciou sobre as perdas, mas em cidades como Hama, os soldados se retiraram com a justificativa de evitar confrontos em áreas civis.

Ontem, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ofereceu apoio ao HTS. "Idlib, Hama, Homs e, muito provavelmente, Damasco. Esperamos que essa marcha na Síria continue sem problemas", disse. Os chanceleres de Turquia, Irã e Rússia se reúnem hoje em Doha para discutir a guerra.

Homs fica em um ponto-chave, próximo da fronteira com o Líbano, que conecta a estrada para Damasco com uma rodovia para o Mediterrâneo, onde estão as principais bases navais da Rússia. A cidade foi palco de alguns dos combates mais ferozes durante o início da guerra civil da Síria, em 2011. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.