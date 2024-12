FRANÇA CULTURA RELIGIÃO: Notre-Dame de Paris reabre as portas cinco anos após incêndio

COREIA DO SUL POLÍTICA: Após boicote do partido governista, presidente da Coreia do Sul sobrevive a pedido de impeachment

Quem controla o que na Síria com o avanço repentino dos rebeldes?

Grupos rebeldes dominados por islamistas radicais do noroeste da Síria assumiram o controle de dezenas de localidades e duas das principais cidades do país em 10 dias, em uma ofensiva relâmpago que enfraqueceu ainda mais o regime de Bashar al-Assad.

PARIS:

Notre-Dame de Paris reabre as portas cinco anos após incêndio

Completamente restaurada após o grande incêndio de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame de Paris reabre as portas para o mundo neste sábado (6), com a presença de quase 40 líderes mundiais.

(França religião cultura incêndio, 830 palavras, já transmitida)

PARIS:

Reabertura de Notre-Dame 'na verdade irá durar seis meses', diz arcebispo de Paris

As comemorações com a reabertura da Catedral de Notre-Dame de Paris "durarão, na verdade, seis meses", disse à AFP o arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, descrevendo uma catedral que está "muito mais bonita" do que antes, após cinco anos de obras.

(França religião incêndio igreja)

=== COREIA DO SUL POLÍTICA ===

SEUL:

Após boicote do partido governista, presidente da Coreia do Sul sobrevive a pedido de impeachment

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, sobreviveu neste sábado (7) à votação no Parlamento de uma moção de impeachment, graças ao boicote dos deputados de seu partido e em meio a grandes protestos na capital.

(Coreia do Sul política parlamento, 630 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Assassino de executivo já pode ter deixado Nova York, dizem autoridades

O homem que assassinou o diretor-executivo de uma empresa de seguros de saúde na última quarta-feira, em Nova York, já pode ter deixado a cidade, afirmaram as autoridades, que tentam identificá-lo por meio de um celular, uma garrafa de água, amostras de DNA e imagens das câmeras de segurança.

(EUA crime, 680 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

VATICANO:

Papa consolida seu legado com a nomeação de 21 novos cardeais

O papa Francisco eleva neste sábado ao posto de cardeal 21 prelados dos cinco continentes, com uma importante presença latino-americana, reflexo da importância que concede às periferias em uma Igreja cada vez mais globalizada.

(Vaticano religião igreja papa)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- FÓRMULA 1

ABU DHABI:

Norris faz a pole em Abu Dhabi e McLaren fica perto do título de construtores

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) fez a pole position do Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última etapa do Mundial de Fórmula 1 2024, na sessão de classificação disputada neste sábado (7), no circuito de Yas Marina.

(Auto Mundial UAE F1)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com