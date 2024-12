Governo sírio perde o controle da cidade crucial de Daraa

Em mais de 13 anos de guerra civil que matou mais de 500.000 pessoas, as forças de Bashar al-Assad, apoiadas pela Rússia e pelo Irã, nunca perderam tantas cidades essenciais em tão pouco tempo.

As forças do governo sírio perderam o controle da cidade de Daraa, segundo uma organização que monitora a guerra no país, em um novo golpe para o regime de Bashar al-Assad diante de uma ofensiva relâmpago dos rebeldes.

Localizada no sudoeste do território sírio, a poucos quilômetros da fronteira com a Jordânia, Daraa era conhecida como "o berço da revolução" no início da guerra, depois que ativistas acusaram o governo de prender e torturar um grupo de jovens que, em 2011, fizeram grafites contra Assad em sua escola.

Em um comunicado, o exército sírio anunciou que suas tropas mobilizadas em Daraa e Sweida, outra província do sul, estão sendo "realocadas para estabilizar um perímetro de segurança".

"Eles controlam mais de 90% da província de Daraa, incluindo a capital de mesmo nome, após a retirada sucessiva das forças do regime", afirmou a ONG com sede no Reino Unido e com uma ampla rede de fontes na Síria.

Neste caso, no entanto, a cidade não caiu nas mãos da aliança rebelde que avança do norte em direção a Homs depois de tomar Aleppo e Hama, se sim de grupos armados locais, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Os rebeldes se aproximam de Homs, a terceira cidade mais populosa do país, a 150 quilômetros de Damasco, onde o OSDH e os moradores relataram a fuga de dezenas de membros da minoria alauita, à qual pertence o clã Al-Assad.

Desde o início da ofensiva em 27 de novembro, efetuada por uma aliança islamista liderada pelo grupo Hayah Tahrir al Sham (HTS), o governo perdeu o controle da segunda maior cidade síria, Aleppo, e também de Hama, no centro do país.

Em uma entrevista ao canal CNN divulgada na sexta-feira, o líder do HTS, considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e por alguns países europeus, afirmou que "o objetivo da revolução continua sendo derrubar este regime".

O exército sírio anunciou uma operação no norte da província de Homs com a ajuda da "aviação e artilharia sírio-russa". Segundo o OSDH, os bombardeios contra posições próximas do HTS mataram 20 pessoas.

"O medo domina a cidade", afirmou por telefone à AFP Haidar, um morador de um bairro alauita de Homs, acrescentando que tentava fugir o mais rápido possível para Tartus, na costa mediterrânea, ainda sob controle do regime.

A intensificação das hostilidades desde a ofensiva iniciada em novembro deixou mais de 800 mortos, incluindo mais de 100 civis. Além disso, de acordo com a ONU, pelo menos 370.000 pessoas foram deslocadas.

Os confrontos são os primeiros de tal magnitude desde 2020 no país dividido em várias zonas de influência, onde os beligerantes contam com o apoio de várias potências estrangeiras.

- "Ameaça" regional -

As forças do regime e suas milícias pró-Irã aliadas também abandonaram a cidade de Deir Ezzor, no leste da Síria, e seguem para a cidade de Palmira, na estrada pelo deserto que leva a Homs.

O vácuo foi aproveitado pelas forças curdas, apoiadas pelos Estados Unidos, que expressaram a disposição de iniciar um diálogo diante da "nova" realidade política gerada pela ofensiva rebelde.

A ofensiva começou no dia em que entrou em vigor o cessar-fogo no Líbano entre Israel e o movimento islamista Hezbollah, um importante aliado de Damasco ao lado da Rússia e do Irã.

A vizinha Turquia, cujo presidente Recep Tayyip Erdogan expressou apoio aos rebeldes, afirmou que deve conversar com representantes da a Rússia e do Irã no Catar durante o fime de semana.

O chanceler sírio, Bassam al-Sabbagh, denunciou "interferências regionais e internacionais" para criar um novo "mapa político" regional.

Seu homólogo iraniano, Abbas Araqchi, alertou que a ofensiva rebelde constitui "uma ameaça para toda a região" e prometeu apoiar Damasco "no que for necessário".

Contudo, segundo uma informação de sexta-feira do jornal The New York Times, Teerã teria começado a retirar seus militares e funcionários diplomáticos da Síria.

A Rússia também pediu que seus cidadãos deixem o país, onde passou a atuar em 2015 para ajudar as tropas do governo a recuperar grande parte do território perdido desde o início da guerra civil.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, enfatizou na sexta-feira "a necessidade de uma solução política para o conflito e a importância de proteger os civis, incluindo as minorias".

