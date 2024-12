Exército israelense anuncia ataque contra membro do Hezbollah no sul do Líbano

O exército israelense anunciou neste sábado (7) um ataque aéreo no sul do Líbano contra um membro do Hezbollah, pouco mais de uma semana após a entrada em vigor de um cessar-fogo no Líbano.

As forças militares afirmaram que efetuaram operações depois que detectaram "várias atividades terroristas no sul do Líbano", incluindo um ataque aéreo contra "um terrorista do Hezbollah que representava uma ameaça para as tropas mobilizadas" nessa região, onde uma trégua entre o movimento islamista libanês e Israel está em vigor desde 27 de novembro.