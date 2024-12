Quem se informa pelas redes e em qual plataforma o faz?

As eleições presidenciais na Romênia, país no qual a influência do TikTok se tornou um tema central, demonstram a importância das redes sociais na disseminação de informações.

O último relatório anual do instituto Reuters, baseado em resultados obtidos em 47 países, mostra que a proporção de usuários que utilizam as redes como fontes de informação aumentou nos últimos anos.