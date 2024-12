Polícia usa DNA, telefone e fotos para encontrar assassino de executivo em NY

Os investigadores acreditam que o suspeito chegou a Nova York, provavelmente vindo de Atlanta (Geórgia, sudeste), na noite de 24 de novembro, de ônibus, e se hospedou em um albergue no norte de Manhattan usando uma identidade falsa.

O fugitivo procurado é um jovem branco, que, após disparar contra Thompson, que iria participar da conferência anual de investidores da empresa em um hotel no centro de Manhattan, fugiu de bicicleta em direção ao Central Park.

De acordo com as câmeras de segurança, quando saiu do parque, ele não estava mais com a mochila cinza-claro com a qual cometeu o assassinato, mas a polícia ainda não a encontrou, segundo o jornal The New York Times.