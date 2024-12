COREIA DO SUL POLÍTICA: Presidente sul-coreano perde apoio do próprio partido em processo de impeachment

O objetivo da ofensiva relâmpago dos rebeldes liderados pelos radicais islamistas do Hayat Tahrir al Sham (HTS) na Síria é "derrubar o regime" de Bashar al-Assad, afirmou nesta sexta-feira (6) o líder do grupo, no momento em que os insurgentes se aproximam da cidade de Homs.

=== COREIA DO SUL POLÍTICA ===

SEUL:

Presidente sul-coreano perde apoio do próprio partido em processo de impeachment

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, está mais perto do que nunca da destituição, depois de perder o apoio de seu partido, que o considera um "perigo" para o país, na véspera da votação do impeachment no Parlamento por sua tentativa de impor a lei marcial.

(CoreiadoSul governo política, 750 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Em um ano na Presidência, Milei colhe êxitos econômicos, mas não para todos os argentinos

Um ano após chegar à Presidência da Argentina, o ultraliberal Javier Milei coleciona alguns êxitos econômicos: a inflação diminui e as contas fiscais se equilibram, ainda que a um custo social alto. Resta saber o que vai prevalecer: o impacto do ajuste ou a recuperação econômica?

(Argentina governo política economia 1 ano, 760 palavras, já transmitida)

BUENOS AIRES:

Estilo beligerante de Milei impacta o cotidiano dos argentinos

O presidente Javier Milei, muito ativo nas redes sociais, onde reproduz elogios e distribui ofensas, introduziu, em um ano de governo, um vocabulário criativo para fazer insultos que, segundo especialistas, chancelou os argentinos a multiplicarem as hostilidades tanto no ambiente digital quanto nas ruas.

(Argentina sociais Mulheres redes Milei imprensa 1 ano internet, 840 palavras, já transmitida)

VILA ADELINA:

Aposentados, os grandes perdedores do primeiro ano de governo Milei

Aos 80 anos, Alicia Ceresoli vive com dificuldade de sua aposentadoria. Sente saudades do "cheirinho de couro" de um par de sapatos novos e fica com água na boca ao pensar em um bife de carne, luxos de uma vida que ela descreve como diminuída desde que Javier Milei assumiu o governo da Argentina.

(Argentina aposentadoria trabalho governo política economia Milei, 800 palavas, já transmitida)

BUENOS AIRES:

Principais medidas do primeiro ano de governo Milei na Argentina

O primeiro ano de mandato do presidente de direita Javier Milei na Argentina foi marcado por um drástico ajuste do Estado, o maior salto na pobreza em duas décadas e uma retórica beligerante que virou o país de ponta a cabeça

(Argentina governo política economia, 680 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BUCARESTE:

Romênia decide seu futuro na UE e na Otan no segundo turno das eleições presidenciais

A Romênia vota no domingo (8) no segundo turno das eleições presidenciais, em que um candidato pró-Rússia de extrema direita é o favorito e cujo resultado é fundamental para o futuro do país na União Europeia (UE) e na Otan.

(Romênia UE eleições diplomacia política economia, 650 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Indiana Jones continua suas aventuras em jogo e em 3D graças a estúdio sueco

Depois de se aposentar definitivamente do cinema, Indiana Jones está embarcando em uma nova aventura na forma de um jogo na segunda-feira, com a promessa de vivenciar a história “através dos olhos” do famoso arqueólogo, recriado digitalmente a partir dos arquivos de seu intérprete, Harrison Ford.

(EUA história cultura arqueologia economia Suécia cinema lazer, 600 palavras, já transmitida)

TURMERO:

Pássaro 'cardenalito' da Venezuela luta contra a extinção

Jeshua Nieves pesa meticulosamente um mix de sementes para alimentar "seus filhos de penas", como chama os "cardenalitos" (Pintassilgo-da-venezuela, no Brasil), uma ave emblemática da Venezuela em grande risco que conservacionistas buscam salvar da extinção.

(Venezuela meio ambiente animais, 470 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

