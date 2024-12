Onze grandes felinos são resgatados em operações contra narcotráfico no México

Onze grandes felinos foram resgatados durante operações militares no México que buscam conter uma escalada de violência do narcotráfico no estado de Sinaloa (noroeste), informaram associações de proteção dos animais nesta sexta-feira (6).

O caso mais recente ocorreu na quinta-feira em um edifício da cidade de Culiacán, capital de Sinaloa, onde uma guerra entre facções do cartel local registra mais de 400 assassinatos e centenas de desaparecidos desde setembro.