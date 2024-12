México suspende empresa após mortes de 13 menores por suposto alimento contaminado

O governo mexicano suspendeu a fabricante de uma solução nutricional supostamente contaminada com uma bactéria e que teria causado as mortes de pelo menos 13 menores em hospitais do centro do país, informou, nesta sexta-feira (6), a presidente Claudia Sheinbaum.

O surto ocorreu em centros médicos do estado do México, onde, no final de novembro, foi detectada a bactéria Klebsiella oxytoca, possivelmente vinculada a uma fórmula administrada por via intravenosa, de acordo com a Secretaria de Saúde.