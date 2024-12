Mercosul e UE esperam anunciar acordo de livre comércio apesar da rejeição de alguns países europeus

Impulsionados pelo Brasil, mas também por Alemanha e Espanha, os dois blocos pisaram no acelerador para tentar alcançar um acordo sobre o texto antes da chegada de Donald Trump e sua guerra tarifária à Casa Branca em janeiro.

Ainda faltam "detalhes mínimos", disse o ministro uruguaio das Relações Exteriores, Omar Paganini, que espera que a "boa notícia" de um entendimento possa ser anunciada nesta sexta-feira, quando os presidentes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai concederão uma entrevista coletiva conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que chegou na quinta-feira em Montevidéu.

França e Itália, no entanto, deixaram claro na quinta-feira que, mesmo que as partes anunciem um acordo sobre o texto, o processo de ratificação de um TLC (Tratado de Livre Comércio), que exige a aprovação dos países, enfrentará um muro de resistência.

"A linha de chegada do acordo UE-Mercosul já está à vista", escreveu Von der Leyen na rede social X.

A questão central é a proteção do setor agropecuário, que considera que será obrigado a competir em condições desfavoráveis com a poderosa agropecuária do Cone Sul.

O presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou que o projeto de acordo comercial é "inaceitável em seu estado atual". "Vamos continuar defendendo sem descanso a nossa soberania agrícola", acrescentou a presidência francesa em uma mensagem no X.

Na mesma linha, "o governo italiano considera que não foram reunidas as condições para apoiar o texto atual". Roma exige uma "proteção adequada [...] para o setor agrícola".