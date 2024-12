Lula receberá primeiro-ministro da Eslováquia para reunião bilateral e assinatura de atos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, receberá na próxima terça-feira, 10, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. Na agenda, estão previstas reunião bilateral entre os líderes, cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa.

De acordo com o governo brasileiro, o encontro é esperado para as 10 horas (de Brasília). A recepção será no Palácio do Planalto. Após a declaração à imprensa, as autoridades seguirão para almoço no Palácio Itamaraty.