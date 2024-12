Líder rebelde sírio Jolani, de jihadista a pragmático

À frente do grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS), que tem origem no braço sírio da Al Qaeda, Jolani afirma que o objetivo de sua ofensiva é derrubar o regime do presidente Bashar al Assad.

"Em 2014, estava no auge de sua radicalização", explica, em alusão ao período da guerra em que tentou rivalizar com o grupo extremista Estado Islâmico. "Desde então, moderou sua retórica", acrescenta.

Em março de 2011, quando explodiu a revolta contra Al Assad, voltou para casa e fundou a Frente Al Nusra, braço sírio da Al Qaeda.

Em 2013, negou-se a jurar fidelidade a Abu Bakr al Baghdadi, que se tornaria o emir do grupo Estado Islâmico, e favoreceu o líder da Al Qaeda, Ayman al Zawahiri.

- 'O mais inteligente' -

Realista aos olhos de seus seguidores, oportunista segundo seus adversários, Jolani disse, em maio de 2015, que ele, diferentemente do EI, não planejava atacar o Ocidente.

Também proclamou que se derrotasse Assad, não faria ataques de vingança contra a minoria alauita, da qual faz parte o clã presidencial.

Jolani rompeu os laços com a Al Qaeda para não dar motivos para o Ocidente atacar sua organização.

Segundo Pierret, desde então, tentou traçar um caminho para se tornar um homem de Estado confiável.

Em janeiro de 2017, Jolani impôs uma fusão do HTS com grupos islamistas rivais no noroeste da Síria e reivindicou o controle sobre partes da província de Idlib que tinham escapado do controle presidencial.

Nas regiões sob seu poder, o HTS montou um governo civil e estabeleceu uma espécie de Estado na província de Idlib, ao mesmo tempo em que esmagava rebeldes rivais.

Mas neste processo, foi alvo de acusações de habitantes e grupos de defesa dos direitos humanos de cometer abusos brutais contra dissidentes que a ONU classificou como crimes de guerra.

Consciente do medo e do ódio que seu grupo desperta, Jolani dirigiu-se aos moradores de Aleppo, que abriga uma expressiva minoria cristã, para garantir-lhes que não sofreriam danos sob o novo regime.

"Quanto menos pânico local e internacional gerar e quanto mais responsável Jolani parecer ao invés de um jihadista extremista tóxico, mais fácil será seu trabalho. Se é totalmente sincero? Provavelmente não", afirma Aron Lund, do grupo de reflexão Century International.

"Mas é o mais inteligente que pode dizer e fazer neste momento."

