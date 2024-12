Líder Liverpool se despede do Goodison Park no derby contra o Everton

Um derby especial do Mersey, na despedida do lendário estádio de Goodison Park, com o Liverpool (1º) 21 pontos à frente do vizinho Everton (15º), é a oportunidade para os 'Reds' continuarem a acelerar na liderança da Premier League, neste sábado (7) na abertura da 15ª rodada. Goodison Park, casa do Everton desde 1892, recebe seu último derby, antes de o time se mudar para um novo estádio com capacidade para 53 mil pessoas na próxima temporada.

O Liverpool volta a campo menos de três dias depois de empatar em 3 a 3 com o Newcastle, na rodada do meio da semana. Os jogadores comandados por Slot suaram muito para conquistar um ponto, ficando duas vezes atrás no placar. Quem mais uma vez apareceu para salvar os 'Reds' foi Mohamed Salah, que marcou dois gols e deu uma assistência. O egípcio, cujo contrato termina nesta temporada, marcou nove gols nos últimos sete jogos da Premier League.

"Sempre que precisamos, Mo Salah marca um gol. Esperamos que ele continue assim por muito tempo", disse Slot. Com 35 pontos, o Liverpool ainda mantém uma vantagem confortável de sete sobre o Chelsea (2º) e o Arsenal (3º), que venceram suas partidas, e nove sobre o Manchester City (4º), que encerrou sua sequência negativa com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Forest. Depois de sete jogos sem vencer, o retorno do belga Kevin de Bruyne trouxe um novo ânimo para a equipe de Pep Guardiola. O craque deu uma assistência para Bernardo Silva e marcou o segundo gol.

Campeão das últimas quatro edições da Premier League, o City joga neste sábado, na visita ao Crystal Palace (17º). Entre os perseguidores do Liverpool se destaca o Chelsea, que está há seis rodadas sem perder, depois de ser derrotado em Anfield e que esta semana venceu o Southampton por 5 a 1. Nesta 15ª rodada, o Chelsea entra em campo no domingo para disputar o clássico londrino no estádio do Tottenham (10º).

Quem está empatado com o Chelsea é o Arsenal de Mikel Arteta, que venceu o Manchester United por 2 a 0, a primeira derrota do treinador português Ruben Amorim desde a sua chegada à Inglaterra. Os 'Gunners' também disputarão um clássico da capital, no caso deles no campo do Fulham (6º), também no domingo. Nesta sexta-feira, Arteta respondeu às críticas sobre a sua abordagem mais defensiva: "Queremos ser os melhores em tudo, nas bolas paradas, na pressão, no ataque em espaços abertos... Ter o melhor ambiente nos estádios, antes não marcávamos o suficiente, não ganhávamos os desafios nem os jogos importantes durante 20 anos... Agora queremos ser os melhores em tudo".