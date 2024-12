Líbano e Jordânia fecham fronteira com a Síria; Israel reforça segurança

A Diretoria Geral de Segurança do Líbano informou nesta sexta-feira, 6, que o país está fechando todas as fronteira terrestre com a Síria, exceto a principal, que liga Beirute a Damasco.

Separadamente, o ministro do Interior da Jordânia, al-Frayeh, disse hoje que a passagem da fronteira de Naseeb com a Síria havia sido bloqueada por razões de segurança no lado sírio.