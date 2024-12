Leclerc lidera primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), penalizado com dez posições no grid de largada, alcançou nesta sexta-feira (6) o melhor tempo do primeiro treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi, 24ª e última prova do Mundial de Fórmula 1 de 2024.

Leclerc superou o britânico Lando Norris (McLaren), seu rival direto pelo segundo lugar na classificação do Mundial de pilotos.