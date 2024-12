Le Pen agora afirma que não há razão para presidente deixar o cargo

O partido de Le Pen pressionou o governo francês nas últimas semanas a fazer mudanças no orçamento, ameaçando derrubar Barnier. Na quarta-feira, ela chegou a afirmar que Macron deveria avaliar a possibilidade de renunciar em razão do "repúdio popular". Ontem, porém, disse que a renúncia só deve ocorrer nos casos mais extremos - e este não era o momento.

Le Pen defendeu que é possível aprovar um novo orçamento para 2025 em "apenas algumas semanas", desde que o novo primeiro-ministro trabalhe com o Parlamento e "respeite os limites". A líder de ultradireita criticou novamente a proposta de Barnier, dizendo que reduzir o déficit orçamentário para 3% do PIB até 2029 não é "viável" e seria preciso adotar uma "trajetória razoável", com base na correção das contas do Estado e dos municípios. "Queremos absorver a dívida, mas inteligentemente", disse.

O prazo para a aprovação de uma lei orçamentária na França ainda este ano é dia 21, mas analistas alertam que as discussões podem se arrastar para o próximo ano, tornando mais provável um adiamento, o que teria impactos avassaladores na economia francesa. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.