Grande Prêmio da China seguirá na Fórmula 1 até 2030

O Grande Prêmio da China, que é realizado no circuito de Xangai, permanecerá no calendário da Fórmula 1 pelo menos até 2030, após a prorrogação do seu contrato por cinco anos, anunciaram nesta sexta-feira (6) os organizadores do evento.

A corrida, disputada pela primeira vez na China em 2004, voltou ao calendário nesta temporada após uma ausência de cinco anos devido à pandemia de covid-19, com a vitória do piloto holandês Max Verstappen.