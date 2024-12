Escassez de nuvens baixas pode explicar parcialmente o aquecimento global, segundo estudo

A ausência de cobertura de nuvens baixas afeta a reflexão dos raios solares e pode contribuir para os recordes de temperatura observados em 2023, juntamente com as emissões de CO2 e o fenômeno climático El Niño, de acordo com um estudo.

Três cientistas apontam em um artigo publicado na Science que 0,2 °C do aquecimento de cerca de 1,5 °C observado em 2023 não é uma consequência direta das emissões de gases de efeito estufa da humanidade e nem da chegada do El Niño.