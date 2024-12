Defesa Civil de Gaza reporta 17 mortos por bombardeio israelense

A Defesa Civil da Faixa de Gaza reportou, nesta sexta-feira (6), as mortes de 17 pessoas em um bombardeio israelense contra uma casa no campo de refugiados de Nuseirat, no centro do território palestino.

O bombardeio deixou 17 mortos e pelo menos 39 feridos, indicou Mahmoud Bassal, porta-voz dos serviços de resgate, à AFP. "O ataque danificou várias casas vizinhas" e as operações de resgate ainda não terminaram, acrescentou.