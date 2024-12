Biden avalia dar indultos preventivos ante ameaças do grupo de Trump (imprensa)

Joe Biden contempla usar suas prerrogativas presidenciais para conceder indultos preventivos a congressistas e altos funcionários americanos, que poderiam responder a processos quando o presidente eleito Donald Trump voltar à Casa Branca, segundo vários veículos de comunicação americanos.

O presidente democrata, que no domingo indultou seu filho, Hunter, antes do anúncio de sua sentença em dois casos contra ele, discutiu com vários de seus conselheiros a possibilidade inédita de usar este privilégio constitucional para outras pessoas, sem que elas estejam respondendo a nenhum processo, antes de deixar o cargo, em 20 de janeiro.