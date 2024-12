Alemanha acredita que há 'oportunidade única' para selar acordo UE-Mercosul

A Alemanha disse nesta sexta-feira (6) que há uma “oportunidade única” para concluir o acordo UE-Mercosul, coincidindo com a presença da presidente da Comissão Europeia no Uruguai para negociações sobre o acordo comercial.

Um grupo de países liderado pela França está tentando bloquear o acordo.

“Nosso objetivo era e continua sendo chegar a uma solução consensual durante as negociações e estamos dialogando com todos os parceiros, inclusive a França”, enfatizou Hoffman.

A Alemanha “agora está contando com a presidente da Comissão [Ursula von der Leyen] para conduzir as negociações em direção à meta e para uma análise precisa do texto da negociação a fim de obter a maioria europeia necessária”, acrescentou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Sebastian Fischer.