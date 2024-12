Starmer lança 'Plano para Mudança' no Reino Unido

Depois de chegar ao poder em 4 de julho, encerrando 14 anos de governos conservadores, e com uma pesquisa da Ipsos na terça-feira mostrando que 53% da opinião pública britânica está decepcionada com os trabalhistas, Starmer procurou ganhar força com um plano que chamou de “ambicioso e confiável”.

Suas metas incluem a construção de 1,5 milhão de casas até 2030 e a aprovação de 150 projetos de infraestrutura, a elevação dos padrões de vida em todas as regiões do país, a mobilização de 13.000 policiais extras e a redução do número de pessoas que aguardam tratamento no sistema público de saúde, com longas filas.

Starmer também se comprometeu a melhorar a educação das crianças e a atingir 95% de energia limpa até 2030.

“Enfrentamos o desafio assustador de atingir esses marcos antes do final deste mandato. Como eu disse, estamos começando do zero, com listas de espera de mais de 7 milhões e quando uma em cada três crianças não está apta para a escola aos cinco anos de idade. O caminho para a mudança é longo e difícil”, disse ele.