Rebeldes sírios entram em cidade estratégica de Hama, reporta ONG

Os rebeldes sírios liderados por islamistas radicais entraram, nesta quinta-feira (5), na cidade estratégica de Hama, no centro da Síria, após confrontos com o exército do presidente Bashar al Assad, que reconheceu sua derrota.

Esta é a segunda cidade que os rebeldes liderados por islamistas radicais do Hayat Tahrir al Sham (HTS) tomaram em uma semana, depois de Aleppo, a segunda mais importante do país, que foi ocupada em 1º de dezembro.