Presidente de Taiwan visita ilha americana de Guam e recebe apoio de Washington

O presidente taiwanês, Lai Ching-te, visitou o território americano de Guam nesta quinta-feira (5) e recebeu apoio de Washington, que continuará ajudando Taiwan a "proteger-se contra a coerção".

A visita é parte de uma viagem por países aliados de Taiwan no Pacífico (Ilhas Marshall, Tuvalu e Palau) que começou com uma escala no Havaí, o que desagradou a China.