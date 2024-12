Nos EUA, forte terremoto é sentido na Califórnia e autoridades emitem alerta de tsunami

Um forte terremoto foi sentido no norte da Califórnia nesta quinta-feira e as autoridades emitiram um alerta de tsunami. O tremor ocorreu às 10h44 em horário local (15h44 de Brasília) a oeste de Ferndale, uma pequena cidade no condado costeiro de Humboldt, perto da fronteira com o Oregon, de acordo com o U.S. Geological Survey.

O tremor foi sentido até o sul de São Francisco, onde os moradores notaram um movimento de deslocamento de terra por vários segundos.