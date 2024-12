EUA rejeita acusações de 'genocídio' da Anistia Internacional contra Israel

Os Estados Unidos manifestaram, nesta quinta-feira (5), seu desacordo com o relatório da Anistia Internacional que acusa Israel de realizar um "genocídio" na Faixa de Gaza e aponta como possíveis cúmplices os seus fornecedores de armas.

"Não estamos de acordo com as conclusões de tal relatório. Já dissemos antes e seguimos considerando que as acusações de genocídio carecem de fundamento", declarou à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado americano, Vedant Patel.