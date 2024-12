EUA: Polícia divulga fotos mostrando rosto de procurado pelo assassinato de CEO em Nova York

O atirador mascarado que perseguiu e matou o CEO de uma das maiores empresas de seguro de saúde dos Estados Unidos do lado de fora de um hotel em Nova York usou munição com as palavras "delay" e "deny" (atrasar e negar), disse uma autoridade policial nesta quinta-feira, 5. O funcionário não estava autorizado a discutir publicamente os detalhes da investigação em andamento e falou com a The Associated Press sob condição de anonimato.

O CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, 50 anos, morreu em uma emboscada na madrugada de quarta-feira, 4, quando caminhava para a conferência anual de investidores da empresa em um hotel Hilton em Midtown, a alguns quarteirões de atrações turísticas como o Radio City Music Hall e o Museu de Arte Moderna. O motivo do assassinato permanece desconhecido.

As palavras na munição podem ter sido uma referência às estratégias que as seguradoras supostamente usam para tentar evitar o pagamento de indenizações. Os investigadores recuperaram várias cápsulas de 9 mm do lado de fora do hotel e um celular que estava no beco pelo qual o atirador fugiu, disse anteriormente o chefe dos detetives do Departamento de Polícia de Nova York, Joseph Kenny. O assassinato e os movimentos do atirador nos minutos anteriores e posteriores foram capturados por algumas das inúmeras câmeras de segurança presentes naquela região da cidade.