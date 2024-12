China impõe sanções contra empresas dos EUA após pacote americano a Taiwan

O Ministério das Relações Exteriores da China impôs sanções contra 13 empresas e seis executivos da indústria militar americana, em retaliação pela aprovação de um novo pacote de vendas de armas dos Estados Unidos a Taiwan. A medida reflete o avanço das tensões entre as duas maiores economias do planeta. As restrições atingem companhias como Teledyne Brown Engineering, Kratos UAV Systems, Nyros Technologies e Cyberlux.