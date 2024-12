Brighton perde para Fulham e se distancia do G4 da Premier; Bournemouth vence Tottenham

Com estes três pontos, a equipe da capital britânica ocupa agora a sexta posição, apenas um ponto atrás dos 'Seagulls'.

O G4 da Premier League ficou um pouco mais distante para o Brighton, que perdeu nesta quinta-feira (5), em Londres, para o Fulham por 3 a 1, pela 14ª rodada do campeonato inglês.

O Brighton está em quinto lugar, três pontos atrás do Manchester City (4º).

O atacante nigeriano Alex Iwobi balançou as redes duas vezes pelo Fulham (4' e 87'), enquanto o gol do time visitante foi marcado pelo camaronês Carlos Baleba (56'), antes de o meio-campista dinamarquês do Brighton, Matt O'riley, marcar contra (79').

Essa foi a sexta vitória do Fulham no campeonato inglês nesta temporada em que vem sendo uma das revelações da competição.

Também nesta quinta-feira, o Tottenham perdeu por 1 a 0 na visita ao Bournemouth do técnico espanhol Andoni Iraola.