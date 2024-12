A turbulenta histórias dos presidentes da Coreia do Sul

Prisão, destituição, assassinato, condenação à morte ou suicídio: antes de Yoon Suk Yeol, ameaçado de impeachment, quase todos os presidentes da Coreia do Sul enfrentaram diversas crises.

Apenas Moon Jae-in (2017-2022), Kim Young-sam (1993-1998) e o vencedor do Prêmio Nobel da Paz Kim Dae-jung (1998-2003), idealizador de uma aproximação com a Coreia do Norte, completaram seus mandatos sem grandes sustos.