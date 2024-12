Villarreal e Girona se despedem da Copa do Rei; Valencia e Betis avançam

Valencia e Betis garantiram nesta quarta-feira (4) suas vagas nos 16-avos de final da Copa do Rei ao vencerem em suas visitas os modestos Ejea e Sant Andreu, enquanto Villarreal e Girona perderam para Pontevedra e UD Logroñés respectivamente.

Gabri Palmás diminuiu a 20 minutos do final, mas Rafa Mir, que voltou à equipe após três meses de ausência no âmbito de uma suposta agressão sexual, marcou o gol que deu tranquilidade a sua equipe.

Já o Real Betis eliminou o corajoso Sant Andreu de Barcelona ao vencer por 3 a 1 com gols de 'Chimi' Ávila, Marc Bartra e Ez Abde. Com esta vitória suada, a equipe andaluza conseguiu acalmar os ânimos depois de duas derrotas consecutivas, diante do Mlada Boleslav na Liga Conferência e de Valencia e Real Sociedad em LaLiga.

Por outro lado, o 'Submarino Amarelo' foi dominado durante todo o jogo pela equipe galega (1-0), que, na tentativa de vencer, abriu espaços para que Dalisson de Almeida chutasse de pé esquerdo e superasse o goleiro Luiz Junior. O Pontevedra voltou a surpreender ao eliminar o Levante com uma vitória por 4 a 1.

E o Girona se despediu do torneio ao perder para o Logroñés na disputa de pênaltis (4-3) depois de empatar em 0 a 0 com o time da província de La Rioja. O Logroñés ficou sem goleiro devido a uma lesão e foi preciso um zagueiro calçar as luvas e defender o gol.