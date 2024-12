Queijo Minas é inscrito na lista do patrimônio imaterial da Unesco

Os modos tradicionais de fabricação do queijo Minas artesanal foram inscritos, nesta quarta-feira (4), na lista do patrimônio imaterial da humanidade da Unesco.

O queijo Minas, produzido artesanalmente a partir do leite de vaca cru no maior estado leiteiro do país, é comumente fabricado por "agricultores familiares (...) em pequenas propriedades rurais", segundo o documento da candidatura depositado na Unesco, reunida esta semana em Assunção, no Paraguai.