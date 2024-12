Premiê da Hungria se reúne com papa para falar sobre Ucrânia

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, reuniu-se com o papa Francisco e com altos funcionários do Vaticano nesta quarta-feira (4) para discutir as perspectivas de paz na Ucrânia.

Orban, que também tinha previsto um encontro com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, teve uma reunião privada com o líder da Igreja Católica antes da audiência geral do pontífice argentino.