Powell garante que Fed manterá independência durante governo Trump

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, descartou nesta quarta-feira (4) preocupações sobre a independência do banco central dos Estados Unidos, apesar das declarações do presidente eleito, Donald Trump, que expressou desejo de opinar sobre as decisões de política monetária.

"Não estou preocupado com os riscos de perder nossa independência estatutária, pois acredito que essa ideia [de um Fed independente do governo] é amplamente respaldada", afirmou Powell durante o evento DealBook Summit do jornal The New York Times nesta quarta-feira.