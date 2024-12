Partido do presidente sul-coreano é contra processo de impeachment

A medida, inédita desde a democratização do país em 1987, durou apenas algumas horas até que o Parlamento votasse contra ela, mas desencadeou uma crise política que ameaça o futuro do impopular presidente conservador.

O partido governante na Coreia do Sul anunciou nesta quinta-feira (5, noite de quarta em Brasília) sua oposição ao processo de impeachment contra o presidente Yoon Suk Yeol, iniciado após a breve imposição de uma lei marcial que já resultou na renúncia do ministro da Defesa.

A oposição, majoritária no Parlamento, apresentou uma moção de destituição que exigiria o apoio de pelo menos oito deputados do Partido do Poder Popular (governista) para atingir os dois terços necessários para sua aprovação.

No entanto, o líder parlamentar do partido, Choo Kyung-ho, afirmou nesta quinta-feira que "os 108 deputados do Partido do Poder Popular permanecerão unidos para rejeitar a destituição do presidente".

O dirigente do partido, Han Dong-hoon, também declarou que trabalharão "para evitar que a moção de destituição seja aprovada".

Ele garantiu, entretanto, que isso não significa "defender a lei marcial inconstitucional do presidente", ao qual já solicitou que deixe o partido.