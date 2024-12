Oposição sul-coreana busca impeachment do presidente Yoon após sua fracassada lei marcial

A medida foi inicialmente revogada pelos legisladores, que conseguiram entrar no Parlamento, bloqueado pelas forças de segurança e cercado por milhares de manifestantes. Depois, foi anulada pelo próprio Yoon.

O que aconteceu “foi como uma lição de história”, disse Park Su-hyung, de 39 anos. "Nossa democracia será destruída se deixarmos Yoon permanecer no poder", acrescentou.

Milhares de sul-coreanos foram às ruas nesta quarta-feira em Seul com cartazes e velas, para exigir o impeachment de Yoon por ter colocado em risco quase 40 anos de democracia.

A Constituição da Coreia do Sul estipula que a lei marcial deve ser suspensa se a maioria do Parlamento assim solicitar.

O ministro da Defesa, Kim Yong-hyun, renunciou nesta quarta e assumiu "toda a responsabilidade pela confusão e preocupação causadas ao povo com relação à lei marcial".

A maior organização sindical do país convocou uma "greve geral por tempo indeterminado" até que o presidente renuncie.

A bolsa de Seul fechou em queda de 1,44% nesta quarta, após cair até 2,3% na abertura.

- Ameaça "comunista" -

Em um discurso transmitido pela televisão, Yoon justificou a lei marcial como uma forma de "proteger uma Coreia do Sul liberal das ameaças das forças comunistas da Coreia do Norte".

A Coreia do Norte, um país que possui armas nucleares, continua tecnicamente em guerra com a Coreia do Sul.

Yoon também alegou que a medida era necessária para "eliminar elementos antiestatais que roubam a liberdade e a felicidade do povo". Mas não forneceu detalhes sobre essas ameaças.

Até 1987, a lei marcial proibia atividades políticas e colocava a mídia sob controle do governo.

Os Estados Unidos, que mantêm 28.500 soldados na Coreia do Sul para conter a ameaça de Pyongyang, comemoraram a decisão de Yoon de revogar a lei marcial.

A suspensão da lei marcial demonstra o "compromisso" da Coreia do Sul com o Estado de direito, declarou o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

A China, por sua vez, disse que "tomou conhecimento" da situação na Coreia do Sul, mas não comentaria sobre seus assuntos internos.

