Operação israelense recupera corpo de refém assassinado em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quarta-feira (4) a recuperação do corpo de um refém israelense sequestrado em outubro de 2023 durante o ataque do Hamas no sul do país e assassinado em cativeiro em Gaza.

"Em uma operação especial, foi recuperado o corpo do refém Itay Svirsky, sequestrado em 7 de outubro [de 2023] no kibutz Beeri e assassinado em cativeiro por terroristas do Hamas em janeiro de 2024", informou Netanyahu em um comunicado.