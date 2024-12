Mbappé volta a perder pênalti e Athletic vence Real Madrid no Espanhol

O Real Madrid (2º) foi derrotado pelo Athletic Bilbao por 2 a 1 nesta quarta-feira (4), em jogo antecipado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol, um resultado importante para o time basco na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões e ruim para o time merengue na disputa do título.

O resultado mexe na parte de cima da tabela. O Athletic sobe para a quarta posição com 29 pontos e ajudou o líder Barcelona (37 pontos) ao deixar o Real Madrid na segunda posição com quatro pontos de desvantagem, embora com um jogo a menos.

Depois de um primeiro tempo em que Mbappé teve um gol anulado por impedimento e Álex Berenguer desperdiçou uma chance clara após assistência de calcanhar de Iñaki Williams, o Athletic saiu na frente com um gol do próprio Berenguer, que aproveitou rebote de Courtois depois de um cruzamento na área pela direita (53').

Apesar do pênalti perdido por Mbappé, o Real Madrid acordou no jogo e Jude Bellingham empatou para o time merengue depois do rebote do goleiro Julen Aguirrezabala em finalização do atacante francês (78').

Mas quando o Real mais pressionava, uma bola perdida pelo uruguaio Federico Valverde foi aproveitada por Gorka Guruzeta, que havia acabado de entrar, para bater por baixo de Courtois e dar a vitória ao Athletic (80').