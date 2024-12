Los Angeles se declara 'cidade-santuário' para imigrantes com chegada de Trump

O Conselho Municipal de Los Angeles, segunda maior metrópole dos Estados Unidos, aprovou nesta quarta-feira (4) a declaração da cidade como um "santuário" para a imigração, em um momento em que jurisdições liberais se preparam para o retorno do republicano Donald Trump à Casa Branca.

"Somos uma cidade pró-imigração há anos. Sabemos que o presidente eleito nos vê como alvo, e o que estamos fazendo é fortalecer nossas defesas", disse o vereador democrata Bob Blumenfield no mês passado.

A iniciativa reflete os esforços de governos regionais de tendência liberal, liderados pelo estado da Califórnia, para estabelecer barreiras contra possíveis excessos durante o novo mandato do ex-presidente republicano.

A filial do Partido Republicano em Los Angeles não demorou a expressar suas críticas à decisão municipal.

"As chamadas cidades e estados 'santuários' parecem calorosos e acolhedores, mas as proteções que oferecem não são para [avós] que tomam sorvete, e sim para pessoas que entraram ilegalmente no país e cometeram outros crimes", afirmou em um comunicado.

Los Angeles é uma cidade que reúne diversas culturas, já que muitos de seus residentes são imigrantes de primeira ou segunda geração.