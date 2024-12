Fiorentina é eliminada da Copa da Itália nos pênaltis pelo Empoli

A Fiorentina, quarta colocada no Campeonato Italiano, foi eliminada nos pênaltis pelo Empoli (2 a 2, 4-3) nas oitavas de final da Copa da Itália nesta quarta-feira (4), no primeiro jogo da equipe depois do mal súbito do meia Eduardo Bove.

Bove, de 22 anos, desmaiou em campo aos 16 minutos da partida a Serie A contra a Inter de Milão no último domingo. Na segunda-feira, o clube de Florença deu notícias tranquilizadoras sobre o quadro do jogador, que está "consciente e alerta" e conseguiu falar "com a família, dirigentes, treinador e seus companheiros".