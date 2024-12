China reporta seu outono mais quente

A China viveu este ano seu outuno mais quente desde que começou a fazer registros em 1961, informou o Centro Nacional do Clima nesta quarta-feira (4).

A maioria das regiões registraram temperaturas 1 ou 2 graus acima da média, enquanto partes do centro, leste, sudoeste e nordeste do país tiveram temperaturas médias de 2 a 4 graus superiores durante o outono comparado com anos prévios, acrescentou o centro.