MUNDO - Dia Mundial do Solo -

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Síria - 13H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Elon Musk se reúne com parlamentares republicanos para iniciar conversas sobre cortes de gastos -

MONTEVIDÉU (Uruguai) - Cúpula do Mercosul - (até 6)

(+) RÚSSIA - Presidente Vladimir Putin se reúne com membros de organizações de voluntários -

(+) MOSCOU (Rússia) - Reunião presidida por Vladimir Putin sobre o progresso dos “projetos nacionais” -

(+) TALLINN (Estônia) - Cyber Coalition 2024 - Exercício de defesa cibernética da Otan -

(+) REINO UNIDO - Discurso do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, sobre os objetivos do governo -

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - COP16 Desertificação - (até 13)

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Ministro das Relações Exteriores do Chile, Alberto van Klaveren, visita a China -

SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2024

América

SAN JOSÉ (Costa Rica) - Corte Interamericana de Direitos Humanos notifica Colômbia de sua condenação pelo desaparecimento de duas pessoas pelas mãos da polícia em 1995 -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 11H30

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Iraque - 13H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Janet Yellen, secretária do Tesouro dos EUA, preside a reunião do Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira - 14H45

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Princesa Catherine organiza cerimônia de Natal na Abadia de Westminster -

WIESBADEN (Alemanha) - Comércio exterior em outubro - 05H00

WIESBADEN (Alemanha) - Produção industrial de outubro - 05H00

BRUXELAS (Bélgica) - Zona Euro: PIB 3º trimestre - (3ª estimativa) - Eurostat - 08H00

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Tribunal de Hong Kong decidirá sobre o primeiro recurso contra a nova lei de segurança - 06H00

SÁBADO, 7 DE DEZEMBRO DE 2024

Europa

PARIS (França) - Inauguração oficial às vésperas da reabertura da Catedral de Notre Dame, em Paris -

DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO DE 2024

Europa

PARIS (França) - Reabertura da catedral de Notre-Dame -

BUCARESTE (Romênia) - Segundo turno da eleição presidencial -

SEGUNDA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Internacional Anticorrupção -

MUNDO - Dia Internacional de recordação das Vítimas do Crime de Genocídio e da Prevenção deste Crime -

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Anúncio das indicações para o 82º Golden Globe Awards - 11H00

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a República Democrática do Congo - 13H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros da Fazenda da zona do euro -

(+) GENEBRA (Suíça) - Coletiva de imprensa com Volker Türk, alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos - 07H30

OSLO (Noruega) - Nobel da Paz: coletiva de imprensa da vencedora Nihon Hidankyo - 10H00

TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2024

América

(+) MENDOZA (Argentina) - Justiça argentina decide sobre possível arquivamento do caso dos jogadores franceses de rugby Hugo Auradou e Oscar Jegou acusados de estupro -

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - 41º aniversário da redemocratização na Argentina e primeiro aniversário do governo de Milei -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação de novembro - 10H00

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre ajuda humanitária a Gaza - 18H00

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Netanyahu testemunhará em julgamento por corrupção -

Esportes

(+) ZAGREB (Croácia) - Futebol: 6ª Rodada da Liga dos Campeões -

QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Ex-presidente argentino Fernandez é convocado a depor em caso de violência de gênero -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro - 11H30

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Iêmen - 13H00

(+) SANTIAGO (Chile) - Chile comemora o 40º aniversário da Declaração de Cartagena sobre Refugiados - 16H00 (até 12)

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Anúncio da taxa básica de juros - 19H30

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - 30º aniversário da intervenção das tropas russas na Chechênia -

(+) PARIS (França) - Genocídio em Ruanda: decisão de recurso na investigação do Exército francês em Bisesero -

(+) VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep - 08H00

Esportes

(+) EUROPA - Futebol: 6ª rodada da Liga Europa - (até 12)